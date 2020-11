Alejandro Fantino reveló la verdad detrás del chisme del romance de Rolando Schiavi con Sandra Bullock

Fantino

Hace 20 años, en el ciclo “Mar de Fondo”, el recordado programa que conducía Alejandro Fantino por TyC Sports, surgió el rumor del romance de Rolando Schiavi con Sandra Bullock.

"Fue en Cancún hace mucho tiempo, seis o siete años", había confirmado el ex defensor ese día, cómplice de Fantino sin saber que eso iba a escalar tanto e iba a llegar a la mismísima Bullock que en una entrevista para un medio de nuestro país afirmó: "Nunca lo conocí".

Y Sandra no mintió: Fantino decidió contar la verdad tras ese rumor. Ante la visita de Schiavi a su ciclo “ESPN FC Show”, desmintieron la anécdota.

"Cuando me dijeron que venía él, dije 'Bueno, vamos a inventar algo, que el Flaco tiene onda, es divertido y se engancha...'. Bueno, yo me acuerdo dónde fue: estábamos en la puerta del estudio, le cuento a Jime (la esposa de Schiavi) que este se enganchó porque no te deja a pata nunca. Eran 23.50 y ella ya había hecho Máxima Velocidad, entonces le dije: 'Flaco, vamos a meter un verso. Vos seguime’”, recordó el periodista.

"'Yo voy a inventar que vos estabas en Cancún, que la piba te miró y que terminaste saliendo con Sandra Bullock', le dije, y este me dice 'Dale, dale...'”, contó Alejandro.

Pero en ese entonces, el Flaco jugaba en Argentinos Jrs. y las cosas no tuvieron repercusión sino hasta que pasó a Boca. "Se potenció todo. Ahí explotó", contó y agregó: "Me jodieron en todos lados con eso. En Brasil también, cuando fui al Gremio. Salió en los diarios".

"Dio una nota y le preguntaron y la mina dijo 'no lo conozco', je. Que bomba", concluyó Fantino haciendo reír a sus compañeros y dejando morir al mito.