Ana Rosenfeld contó cómo fue el día que descubrió a Maxi López con una amante

Ana Rosenfeld decidió volver a hablar de Maxi López, el ex de su defendida Wanda Nara. En un móvil para los "Los Ángeles de la mañana", El Trece, la letrada contó cómo fue el día que se encontró con el futbolista y su amante en en unas vacaciones en un lujosos hotel.

Ana contó que todo esto sucedió tras la separación de Wanda y el deportista, en 2013. "Un día, Wanda estaba hablando conmigo y me dice 'pobre Maxi, este fin de semana no viene a ver a los chicos porque está entrenando'. Y estaba en el mismo hotel que estaba yo!", contó la abogada que le dijo su defendida en referencia a sus tres hijos Valentino, Benedicto y Constantino.

Ángel De Brito no podía creer lo que escuchaba, entonces re preguntó: "¿Te encontraste a Maxi López con la amante?". "Sí", contestó la abogada.

Entonces, le pusieron en duda la frase de ‘pobre Maxi’ y Rosenfeld aclaró: "Bueno, no, Wanda no dijo 'pobre Maxi!', pero sí que era otro justificativo para no ver a los chicos. No quiero salir diciendo palabras soeces".

Para tener material ante algunas dudas, Ana no solo le pidió una foto al rubio si no que le tomó imágenes a escondidas por las dudas.

"Lo peor es que estaba hospedado en mi mismo hotel, por dos días. Un all inclusive. El tipo desayuno, fue a la playa conmigo ese día, nos sacamos una foto y a la noche cenó en el hotel. Él me dijo 'te pido por favor, todavía no pongas la foto esa porque nos estamos conociendo'. Yo le había sacado una foto a la mina", contó.

Entonces, al encontrarse rodeado, Rosenfeld detalló: "A partir de ahí, López dice que ese día es el día de su aniversario, porque fue su primer encuentro romántico y estaba la pesada de Ana Rosenfeld en el medio".