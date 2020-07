, Analía Frachín sobre el entorno de Diego Maradona: "Se les va a morir y van a..."

Analia Franchin

Varios episodios pusieron a Diego Maradona en boca de todos. Primero, la difusión de un video de la época donde era DT de Dorados de Sinaloa (México) y donde se lo ve bailando con Verónica Ojeda en un estado bastante particular.

Luego de la aparición de ese material, las hijas que Maradona tuvo con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna, confiaron en "Intrusos" que recurrirán a la Justicia para que las ayude a tener contacto con su padre y así poder sacarlo del entorno donde hoy está.

La periodista Analía Franchín, quien fue pareja de Guillermo Cóppola y conoce muy bien a Diego, afirmó hace pocas horas que Maradona cambió de adicción, es decir, dejó la droga por el alcohol.

Y fue más allá: "Que esta gente tenga mucho cuidado porque Diego, después de haber venido de Cuba y haber estado tan mal, luego de haber resurgido como lo hizo con La noche del Diez, se les va a terminar muriendo y ellos van a tener que salir a decir qué es lo que pasó".

Analía le apunta directamente al abogado de Maradona, Matías Morla: "Morla todo el tiempo lo que hace es ‘divide y reinarás’. Está todo el tiempo separando a todo el mundo, es un fagocitador".

“Yo nunca me voy a olvidar del video de Morla y Victor Stinfale con todo el tema con Rocío Oliva cuando Diego había dicho que ella le robaba y Roció decía que no. Hay un audio, que creo que todavía lo tengo guardado, donde ellos decían ‘y bueno, él se manda, vos sabés cómo es, nosotros a todo lo decimos que sí’. Lo dejan en un lugar casi de minusválido mental a Diego sus propios abogados y eso obviamente Diego no lo sabe”, concluyó.