, Elba Rodríguez disparó contra Samanta de "Bake Off": "Me parece que esta chica está..."

Elba Rodríguez

Este año, "Bake Off" despertó diferentes escándalos relacionados a sus participantes, en especial a Samanta Casais.

En los últimos días se conoció que la pastelera es acusada de "homicidio culposo" por un accidente de tránsito de 2017 que provocó la muerte de un hombre de 74 años.

Además, los usuarios filtraron que la joven no es pastelera amateur ya que cuenta con su propia pastelería y trabajó en el bar Café San Juan.

Y este martes, Elba Rodríguez, la ganadora del recordado "Masterchef", no dudó en decir que la joven "está en el horno", tras las pruebas que hay en su contra.

Bake Off: Samanta fue imputada por homicidio culposo

Denise Dumas mostró en "Hay que ver" (El Nueve) el video en el que la pastelera se mostraba como profesional en C5N en 2018 y le preguntó a Elba si sucedió algo similar en el reality que se emitió en 2017 también por Telefe.

"No, esas cosas no se veían, ni tampoco se hablaban. Estábamos todo el tiempo con micrófonos abiertos, incluso a la hora de comer. Por eso me parece raro que se le haya escapado esto a la producción", señaló la cocinera.

Luego agregó: "Me parece que esta chica está en el horno con fritas. Acabo de ver el video y la verdad es que es impresionante".

"Si hacen bien las cosas, se pueden hacer 10 mil temporadas más porque la gente banca el programa y te desconectás de la pandemia. Creo que todos estamos a la expectativa", cerró Elba.