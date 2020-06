Ángel de Brito explicó por qué aún no puede regresar Marcelo Tinelli a la televisión: "Nadie quiere..."

Tinelli marcelo

Marcelo Tinelli espera todavía que se flexibilice la cuarentena para poder volver a la televisión ya sea con el humor o con el "Bailando 2020" por la pantalla de El Trece.

En medio de la pandemia, algunos concursantes confirmados comenzaron los ensayos vía web y otros fueron bajados debido a la demora del arranque.

Mientras tanto, la producción de La Flia ultima detalles sobre las medidas de protección en el estudio, aunque cada vez es más complicado debido al aumento de casos de coronavirus en el país.

Por tal motivo, la posibilidad de regresar a la pantalla de El Trece se empezó a alejar. En "LAM", Ángel de Brito fue muy claro al hablar sobre el posible regreso de Tinelli y lo comparó con Susana Giménez.

"Los operadores de siempre empezaron a decir que Tinelli no vuelve o se va del país, un montón de estupideces. El tema de ShowMatch es que el gobierno no le aprueba el protocolo. Nadie del gobierno quiere quedar pegado a autorizar que vuelva Showmatch y empiecen a circular casos. Es por la notoriedad y la popularidad que tiene Tinelli, lo mismo ocurriría con Susana Giménez. Susana no tiene proyecto televisivo este año, lo contó acá", comenzó diciendo el periodista.

"El Bailando iba a empezar en abril. Mientras no se apruebe el protocolo para el Bailando, no hay ShowMatch, Ni humoristas, ni Bailando, ni nada. Por ahora Fede Hoppe y el Chato Prada están trabajando con toda la producción para que vuelva el programa, pero no hay autorización del gobierno. El canal quiere que salga porque es uno de los grandes éxitos de la tele, pero no tiene el protocolo aprobado. Marcelo quiere hacer el Bailando, quiere que vuelvan los humoristas. Los humoristas están trabajando, pero las cámaras ocultas no se grabaron", agregó.

Por último, dijo: "No empiecen con esas pavadas porque no hay grabación de cámaras ocultas. Con respecto a eso, los camarógrafos tienen un sindicato que tiene que autorizarlos a salir a grabar y no se puede hacer en este momento".

