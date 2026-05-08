La emotiva historia de Nicole Neumann sobre su infancia que nadie conocía: "A los 13 años..."

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En medio de la charla, la modelo volvió a emocionarse al escuchar una nueva versión del tema interpretada por su sobrina Helena Otamendi, hija de su hermana Geraldine, junto a la banda de rock Los power langers. La situación tocó una fibra íntima en Nicole, que no pudo ocultar la nostalgia al revivir aquel recuerdo familiar y artístico.

“Tocado y cantado por ellos hasta parece un temón, ¿entendés? Y lo escribí yo con trece años”, comentó conmovida entre risas y emoción, mientras compartía el especial momento con quienes seguían el programa.

Pero eso no fue todo. Motivada por el clima cálido y familiar que se generó en el streaming, Nicole Neumann también se animó a cantar junto a su sobrina y revivir aquel viejo hit que marcó parte de su juventud. Más allá de reconocer que no tiene grandes dotes musicales, la modelo disfrutó del momento y dejó ver un costado sensible y auténtico que no suele mostrar públicamente.

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Quién es el mega famoso que encaró a Nicole Neumann en un boliche

En las últimas semanas, Nicole Neumann quedó en el centro de las versiones que hablaban de una supuesta crisis con Manu Urcera, con quien comparte la crianza de su hijo Cruz. Sin embargo, lejos de dejar crecer las especulaciones, la modelo salió rápidamente a aclarar cómo está realmente su vínculo con el piloto y le puso fin a los comentarios que circulaban sobre una separación.

En diálogo con PrimiciasYa, la modelo fue contundente y también apeló al humor para desactivar los rumores. “Claro que vivimos juntos, somos un matrimonio común y corriente, ponele… jaja”, expresó con ironía, dejando en claro que la relación continúa firme pese a las versiones que comenzaron a instalarse a mediados de abril.

Mientras tanto, en su programa de streaming Solo con Niki, ciclo que comparte junto a su hermana Gege Neumann, la modelo sorprendió al revelar una anécdota desconocida vinculada a una estrella internacional que intentó conquistarla años atrás en una salida nocturna.

Todo surgió en medio de una charla distendida cuando Nicole Neumann recordó el día en que el reconocido ilusionista David Copperfield se le acercó en un boliche para pedirle su número de teléfono. Entre risas y sin poder contener la sorpresa por el recuerdo, lanzó: “A mí me encaró David Copperfield en Tequila. Pará, ¿sigue vivo pobre? Por ahí lo estoy matando...”.

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Acto seguido, la modelo dio más detalles del inesperado episodio que vivió con el famoso mago estadounidense en una conocida discoteca. “Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”, comentó divertida al reconstruir aquel momento.

Luego explicó cómo fue exactamente el acercamiento del artista internacional. “Pasé y me frenó y me empezó a decir ‘bueno, querés dejarme tu teléfono. Me encantaría conocerte, quizás podés ser parte del show’ y le dije ‘no, bueno’”, relató entre carcajadas.

Además, Nicole Neumann reconoció que, si bien se trataba de una figura mundial muy importante, no llegó a sentirse atraída. “Era groso. Era mega. Pero para mí no tenía facha”, cerró sincera sobre el singular episodio que vivió años atrás.

Como si eso fuera poco, después de la confesión de la modelo, Gege Neumann también compartió una experiencia personal con otra celebridad internacional. Según contó, el ex futbolista francés Thierry Henry la contactó para invitarla a salir luego de haberse cruzado en un evento.