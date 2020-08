Antonio Ríos le apuntó a dos integrantes del jurado: "No tienen que estar"

Antonio Ríos

Antonio Ríos salió en defensa de su gremio musical en charla con el programa Sector Vip que sale por Canal 10 de Salta. El reconocido cantante le apuntó duro a dos miembros del jurado de "Cantando 2020".

"El otro día escuché que Nacha Guevara dijo que nunca había escuchado una cumbia. Esos no tienen que estar. Sacaría a Nacha y al otro que opinó (por Pepe Cibrián), son muy de teatro. Tiene que haber gente que conozca el estilo. Querían obligar a Ángela (Leiva) a bailar y cantar, no se pueden hacer las dos cosas juntas", expresó en el mencionado programa.

Y agregó: "Si no conocés de cumbia no tenés que estar ahí. Yo pondría a gente que sepa de música. Karina me gusta. Es buena. Arrastra mucha gente y canta bien. Tiene temas muy lindos, me encanta. Hay mucha gente que sabe mucho de música".

Ríos es uno de los baluartes indiscutidos de la movida tropical y pidió que saquen a dos jurados cuando hay ritmos vinculados a la cumbia.

"Si me ponés a esa mina, le digo ´si vos no sabés de cumbia no tenés que opinar´. Esa es la contestación, no tenés que estar ahí sentada. Cuando ponen cumbia tienen que poner a gente que sepa de cumbia. Y después seguís, si querés. Cibrián dice que sabe mucho de teatro, que no sabe de cumbia y le pide que actúe. Nosotros actuamos cantando y bailamos cuando está la música no cuando hay que cantar", dijo enojado.

Por último, el autor de "Nunca me faltes" confió que no se puede bailar y cantar como lo hace Chayanne.

"¿Viste que Chayanne bailaba y cantaba? Acá en Buenos Aires lo engancharon que cuando bailaba y cantaba estaba haciendo playback. ¿No te enteraste de esa? Sí, claro, hacía playback, porque se baila la vida, ¿cómo no se agita? Yo soy cumbiero y no me gustan que ensucien la cumbia. Nos toman que los cumbieros somos cuadrados, y no lo somos, si tenemos éxito es porque a la gente le gusta", finalizó.