Camilia Cavallo explicó por qué se separó de Mariano Martínez y declaró: "No siento más nada"

Mariana Martínez

No es la primera vez que habla sobre el tema y tampoco será la última. Pero, en esta oportunidad, Camila Cavallo tiró una frase que deja en claro que es imposible que se reconcilie con el padre de su hija, Mariano Martínez.

"Como pareja no siento más nada. Lo quiero mucho, es el padre de mi hija y vamos a ser familia siempre. Seguimos con buen contacto. Hablamos seguido", declaró hoy en el programa de Ángel de Brito, "Los ángeles de la mañana".

Camila Cavallo

Ante el hermetismo de ambos con la prensa sobre la intimidad de la separación, muchos creyeron ver algunos "palitos" de la morocha para su ex cuando publicaba letras de canciones.

"No, nos son palitos para él. Son los temas que están sonando ahora. Lo que le tenía que decir se lo dije a él. Siempre fui muy directa", añadió.

Por otro lado afirmó que fue una decisión en conjunto y que ella no lo dejó a él. "Hay cosas que me fueron alejando. Teníamos momentos malos y otros en que estábamos bien, pero a la larga te vas desgastando. No fue una decisión que tomamos de un día para el otro. Fue una decisión tomada entre los dos", expresó.

Y concluyó: "Nos conocimos y pensábamos que eramos el uno para el otro. Tuvimos una hija y después nos fuimos conociendo. Ahí empezamos a notar que teníamos ciertas diferencias".