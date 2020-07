Charlotte Caniggia renunció al programa de Pampita, ¿por culpa de Yanina Latorre?

Charlotte Caniggia

La semana pasada, Pampita volvió a la televisión con la conducción de su ciclo "Pampita Online" y la incorporación de Charlotte Caniggia como una de sus panelistas.

Sin embargo a una semana de la vuelta del programa, la hija de Mariana Nannis decidió renunciar a su puesto en medio de una polémica.

Según se supo, su salida del programa está relacionada a las fuertes críticas que recibió por parte de Yanina Latorre. Así lo informó Andrea Taboada en "LAM", quien reveló la sorpresiva salida de Charlotte del ciclo de la modelo.

La semana pasada, la mediática protagonizó un picante cruce con la panelista de Ángel de Brito quien la criticó en su rol como columnista. Después del ida y vuelta, la joven decidió que no regresaría a "Pampita Online", que se emite por Net TV.

"Renunció y no vuelve nunca más Charlotte Caniggia al programa de la modelo, conductora Pampita Carolina Ardohain", señaló Taboada y ante la consulta de Ángel, agregó: "Hay varias versiones, ésa es una de las versiones, por el tema de Yanina. Yo pude cruzar un par de palabras con el representante y me dijo que tiene la mejor con la producción de Pampita y tiene la mejor con vos, Yanina. Él me lo aclara ante una pregunta mía".

Al no quedar los motivos claros, el conductor preguntó: "No entiendo nada ¿por qué renuncia Charlotte? ¿Tiene que ver con lo de Yanina?". En ese momento Latorre se sumó a la charla y dijo: "Sí, ella al otro día de nuestro… De nuestro nada, porque ella me insultó porque yo dije que no me gustaba cómo era como panelista, fue y dijo que no volvía al programa por nosotras".

"Pero digo, yo estuve 45 minutos en un móvil, nunca me hizo una pregunta, nunca me enteré que estaba en el estudio", cerró.