Chiche Gelblung se dio la vacuna china contra el coronavirus: "Fue en el brazo y duele"

Chiche Gelblung

Samuel "Chiche" Gelblung sorprendió a todos al contar se dio la vacuna china contra el coronavirus y detalló su experiencia el martes en "Polémica en el bar", América.

"Me vengo de vacunar. Participé del protocolo de la vacuna china. Te sacan sangre, te hacen prueba de HIV, te cagan a pinchazos...", precisó el periodista de 76 años.

"Una dosis sola que cubre el 95 por ciento. Me la dieron en el brazo y duele. Estaba sordo antes de la vacuna, bromeó el periodista", explicó con su sentido de humor.

Y remarcó sobre el procedimiento en plena pandemia y por qué no se dio la vacuna rusa.

"Hice todo el trámite yo. La rusa no me corresponde por la edad, no se la da Putin, me la voy a dar yo...", aseguró Chiche.