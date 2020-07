Cinthia Fernández apoyó a Sofía Macaggi y agregó: "El hdp del productor para el que trabajábamos nos torturaba"

Mujeres

Con la exigencia de un cuerpo delgado, esbelto muchas mujeres -famosas y no famosas- cayeron en anorexias peligrosas en las que hasta pusieron en riesgo sus vidas.

Oriana Sabatini se animó a contar su experiencia en las redes, a través de un video en el que empoderada cuenta que logró amigarse con su imagen y aceptarse tal cual es.

A este testimonio se le sumó Sofía Macaggi que también contó su experiencia personal desde con un posteo en Instagram.

"Desde que leí el posteo de @orianasabatini no puedo dejar de pensar en el tema y en las presiones que como sociedad tenemos. Crecemos escuchando que cuanto más flacas más exitosas vamos a ser. Hoy son las redes sociales pero antes eran las revistas y los desfiles mostrando modelos de 1,80 y 45 kg", explicó.

LEÉ TAMBIÉN: Laurita Fernández reveló el verdadero motivo que generó el quiebre de su relación con Nicolás Cabré

"Al dejarle un mensaje a Oriana recibí una cantidad de críticas enormes sobre mi aspecto físico que hoy por suerte no me afectaron, pero años atrás la situación hubiera sido diferente", sumó.

"En mi caso fueron muchos años de convivir con anorexia. Una enfermedad silenciosa que me trajo consecuencias enormes. Se me fue el periodo por 3 años porque mi nivel de grasa corporal era tan bajo que mis órganos no llegaban a hacer sus funciones básicas. Pasé por dos operaciones de ovarios, entre otras cosas. A esto se le suma la angustia con la que todos los días te levantas. Empezas a aislarte para poder cumplir con tu “dieta”".

Sofía Macaggi

"Gracias a Dios tuve una familia que se dio cuenta y que me acompañó en un tratamiento muy largo. Para quienes están del otro lado y están sufriendo algo así, quiero que sepan que se puede salir, se pueden curar y les aseguro que van a encontrar la felicidad. Y si sos del que critica, pensa dos veces antes de decir algo que tal vez puede lastimar al otro", confesó Sofía.

Entonces, al leerla en la nota que publicó PrimiciasYa.com la que salió a darle su respaldo fue Cinthia Fernández.

Caras

“Yo estuve con vos Sofi Macaggi y también quiero destacar que el hdp del productor para el que trabajábamos nos torturaba, que vos estás gorda, que vos no tenes tetas, que vos, que vos, que vos .... a todas (eso sí quería cog..nos ) Eso también hay que decirlo. Bravo por vos”, indicó la morocha admitiendo que en el medio las presiones físicas son las que llevan a las chicas a enfermarse de una manera brutal, hasta casi causarles la muerte.

Esta semana, sin ir más lejos la revista Caras publicó en su portada la foto de Amalia, la hija adolescente de Máxima Zorreguieta, en la que resaltaron que la joven muestra orgullosa su "Plus zise", talla grande en inglés. Esta publicación, que terminó con un descargo del medio, generó mucho repudió ya que también es parte de esa presión social sobre el cuerpo de las mujeres.