Pampita le contestó a Yanina Latorre, quien había contado el dinero que ganaba: "Me parece de ..."

Pampita le respondió el miércoles a Yanina Latorre, por una información que había dado la panelista en "Los ángeles de la mañana", El Trece, acerca de su salario en televisión.

"¿Sabías que no pagan no? A Rocío Guirao Díaz, que fue una vergüenza, le ofrecieron 5 mil pesos. La condición es que ella pidió un palo 200, arregló un poquito menos, y la condición es que ninguna panelista cobre, como ella las ilumina y les suma estar ahí porque consiguen pauta para las redes sociales. Rocío Guirao sabes dónde la mandó no...", indicó la angelita.

Ante esto, Carolina Ardohain le respondió en su programa "Pampita Online", Net Tv: "Y basta de decir que mis chicas no cobran su sueldo, ¿hasta cuándo? ¿Qué les pasa? Por favor", comenzó.

"¿Y saben qué? Todos los que opinan de mi sueldo yo creo que tendrían que decir cuánto cobran ellos, porque si uno se pone a hablar del otro está bueno decir: yo cobro esto y ahora sí hablo del tuyo", fundamentó la conductora.

Y cerró contundente: "Me parece de re mal gusto y ojalá cobrara esos números. Ya que está aprovechemos acá y sacamos todos esos mitos que andan por las redes".