Cinthia Fernández contestó al duro tuit de Defederico por el monto de cuota alimentaria de sus hijas

Cinthia Fernández Matías Defederico

Cinthia Fernández y Matías Defederico parecen haber vuelto al clima de tensión desde hace unas semanas. Desde Twitter, la panelista fue contundente hace unas semanas luego de que el futbolista y padre de sus tres hijas Charis, Bella y Francesca lanzara unos fuertes "likes" en Twitter en su contra.

"La ejecución de deuda pueden pedírsela a mi abogado @BBeccar Para averiguar cuánto debe. Y yo calladita siguiendo todo vía legal! No pelotudeando en tweet. Así que a ser más hombre y agradecido", lanzó Fernández hace unos días indignada.

Cinthia Fernández

Lo cierto es que en la noche del martes, Defederico, al ver unas recientes declaraciones de Fernández sobre él que replicó Ángel de Brito, se enfureció con todo y reaccionó desde las redes.

"Che hace 3 años me separé, y sigue y sigue hablando de mi, mira que tiene ex/s para comparar eh. Aburre ya!!", expresó contundente el deportista.

Matías Defederico Cinthia Fernández

Sus dichos generaron otros móviles de Fernández en el programa "Hay que ver" donde dijo que mantiene a sus hijas sola y que le pasa muy poca plata.

Al ver esto, el futbolista le contestó a un usuario en Twitter y expresó que la casa donde viven la pagó él y que le pasa 120 mil pesos mensuales en conceptos de alimentos.

Esta mañana en "Los ángeles de la mañana", El Trece, Cinthia salió al cruce del monto que indicó el futbolista en las redes: "Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo, y tengo una cuota de 120.000 pesos al mes. ¿Cuál sería tu concepto de sola? ¿Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos? Ahí sí es complicado para la mujer".

Y añadió: "Aclaro que los dos compramos la casa. Y si quieren muestro lo que me está depositando, no son 120 mil, ¿o debo tener un problema ocular? Él tiene un embargo de casi un millón de pesos, que debe. No me está pasando 120. Y yo estoy hablando de mí realidad, porque hablar de plata hoy es un tema muy sensible. Él me está pasando 40 mil pesos y paga la obra social, por tres hijas".

"Eso lo estipuló la ley, no lo estipulé yo. Cuando él me dijo que el club le estaba pagando la mitad, yo le dije que no había problema. No salí a armarle quilombo. No hablo de plata. Voy a la Justicia", señaló sobre el monto de cuota alimentaria.