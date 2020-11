Claudia Albertario dio positivo de coronavirus: "Me falta un poco el aire, ¡no aflojemos ahora!"

Claudia Albertario

Claudia Albertario compartió un video en Instagram en las últimas horas y confirmó desde Miami que dio positivo de coronavirus.

"El domingo me testeé porque tenía síntomas feos y di Covid positivo, me parecía bueno contarlo y gritarlo a los 4 vientos", comentó la actriz.

"Te ataca como una gran gripe y depende cada uno las defensas que uno tenga", agregó.

"La recomendación es que tomen vitaminas lo más que puedan y se cuiden. Hay que seguir cuidándose", explicó Claudia.

Y remarcó: "Por supuesto que no es una gripe, es más fuerte, se lleva muchísima gente".

"Me cuidé muchísimo estos nueve meses. He tenido salidas con barbijo con mis hijos y mi marido. Los 4 haciendo todo el pie del cañón. Un poco me falta el aire... No aflojemos ahora!", finalizó Albertario.