Claudio Caniggia denunció a Mariana Nannis por la venta de una propiedad

Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parecen no encontrar la paz. Luego de unas semanas sin noticias de confrontamiento, el ex futbolista denunció a su ex mujer por vender una propiedad sin su consentimiento.

Al parecer, Nannis vendió una propiedad considerada bien ganancial en Miami, Estados Unidos, sin el OK del Pájaro.

Ante esto, Fernando Burlando, abogado del ex delantero, confirmó: “Si, lo que se denunció la semana pasada fue esa maniobra: La venta se hizo efectiva: Un departamento que era parte del hogar conyugal, un inmueble que era del matrimonio“.

Y consultado por el periodista Lío Pecoraro, el abogado negó las denuncias que realizó Nannis a Caniggia relacionado con estafas, lavado de dinero y negocios espurios.

Mariana Nannis

"Claudio jamás pretendió hacer ningún tipo de denuncia contra Mariana, quería dialogar y llegar a un acuerdo extrajudicial, más allá de todas las denuncias que Mariana sí le hizo: Con su vínculo con el ex presidente, maniobras vinculadas a venta de materiales eléctricos, temas de esquizofrenia, drogas, estafas, etc”, indicó el letrado.

Y remarcó que Caniggia quiere mantener un perfil bajo alejado de los escándalos: “Él quiere hacer su vida tranquilo más allá de que está dispuesto a ponerle un bozal legal, por los exabruptos de Mariana en los medios que se encargó de diseminar barbaridades, afectan a su imagen. Ella habla como si la justicia no hubiera intervenido. No acata la devolución de la justicia, y esto es algo que indigna a Claudio quien tiene una vida tranquila y organizada”.

Por último, se refirió sobre el intento de venta del inmueble en cuestión: "Por haber vendido ese departamento, que es delito, estafa, se podría ordenar su detención. Es delito lo que ella hizo, es detenible y la pena va de 1 a 6 años de prisión. Si se llega a acreditar, podría ir presa”.