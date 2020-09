Daniel Osvaldo se cortó el pelo y mostró su nueva imagen: "Esas lanas ya no iban más"

Daniel Osvaldo

Hace unos días se conocieron las fotos que confirman que Jimena Barón volvió con Mauro Caiazza.

El rumor estaba instalado y el silencio de la cantante en las redes sociales levantaba más sospechas.

La periodista de "Bendita", Vicky Braier, @juariu, afirmó que las dos fotos que lanzó en sus stories corresponden a Jimena y Mauro en plena vía pública. Y agregó: "Mi fuente me dice que los vio clarito. Elijo creer”.

En este marco, en los últimos días, Daniel Osvaldo replicó en su cuenta de Instagram una frase bastante particular del reconocido escritor y poeta alemán Charles Bukowski.

"Para escribir de amor tienes estar enamorado o con el corazón roto. No sé cuál de las dos es peor”, expresó el futbolista y cantante de rock.

Cabe recordar que Osvaldo y Barón habían vuelto a vivir bajo el mismo techo con el pequeño Morrison durante la cuarentena y luego se distanciaron.

Ahora, Daniel sorprendió al mostrar su cambio de look tras decidir cortase el pelo.

"Después del video que publiqué ayer me di cuenta que esas lanas ya no ibas más, así que me pegué alto corte vieja, eh. Nicolás Carré jugó", indicó con humor.

