La delicada situación económica de Carlos Belloso

Carlos Belloso

El destacado actor se refirió al duro momento que atraviesa el rubro de la actuación en plena cuarentena.

“Estoy tratando de que esta cuarentena me sea liviana pero no se puede evitar la angustia. La angustia de no facturar, de tener poca plata, de apelar a los ahorros que uno pensaba que los iba a usar para otra cosa, pero los está usando para el diario, para el cotidiano, y eso angustia por qué no se sabe cuánto va a durar”, le dijo Carlos Belloso a Andrea Falcone en “Jubilados TV” (domingos 09.00hs por A24).

Luego se refirió al porcentaje, que se dio a conocer en los últimos días, respecto al nivel de desocupación: “Históricamente el gremio tuvo una desocupación, un desempleo, de mucho porcentaje. No sé si del 90%, pero el 70, el 80%, sí. Somos muchos actores que trabajamos no solo en cine, televisión y teatro, sino también, en eventos, en la calle. Y al haber tantos actores, los que trabajamos en una continuidad somos pocos y los que ganan dinero son muchos menos. Yo te podría contar que yo trabajo, pero no soy una persona adinerada, tengo posibilidad de hacer algunos ahorros, pero sigo alquilando”, asegura.

“En Tumberos gané muy poco dinero, pero yo sabía que iba a andar muy bien y después que termine Tumberos en la misma productora llegue a ganar muy bien. En la segunda oportunidad, a la hora de firmar un contrato, viene la revancha del contrato jugoso”, comenta Belloso.

En cuento al contexto de inseguridad, el actor que supo encarnar personajes que se encontraban privados de su libertad, afirmó: “El preso no está en la cárcel para que lo torturen. En definitiva, un preso bajo la Constitución Nacional está en la cárcel para reiniciar su vida y reeducarse. El castigo es justamente estar encerrado, pero también su reeducación es muy necesaria. Porque justamente la inserción de los condenados que cumplieron su condena es importante para la sociedad. Porque si vuelven de la misma manera, las cárceles no cumplieron su cometido. Hay que empatizar con las personas que ya cumplieron su condena”.