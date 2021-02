Denunciaron a Kike Teruel por las agresiones que recibió un joven en una fiesta clandestina

Kike Teruel

Una mujer realizó una denuncia en contra de Kike Teruel, uno de los integrantes de "Los Nocheros".

Lo acusan de haber realizado una fiesta clandestina con más de cien personas a la que habría asistido un joven, quien no estaba incluido en la lista de ingresos, y que habría sido golpeado por los dos hijos de Teruel y amigos de ellos.

La madre del adolescente quien hizo, primero, una denuncia ante las autoridades y, ante la falta de respuestas, se volcó en las redes sociales a contar el hecho.

Por lo pronto, la mamá del joven agredido denunció que su hijo fue patoteado en la casa de Kike y afirmó que su familia fue amenazada para evitar que presenten cargos.

"Los Teruel son muy reconocidos y queridos en Salta y tal vez algún fanático quiso amedrentar a esta familia", especuló Adrián Pallares al presentar el tema en "Intrusos" (América, lunes a viernes a las 13.30) y dio pie para compartir la denuncia hacia el músico.

"Vengo a radicar una denuncia contra Kike Teruel, por una contradenuncia que me hace a mi y a mi familia por el hecho de que esta mañana, cuando me levanto, me encuentro con mi hijo, el menor, todo desfigurado y con muchos golpes en la cabeza. Cuando le pregunté que había pasado, me dijo que habia estado en una fiesta en la casa de Kike Teruel...", advirtió la madre del joven.

Y detalló: "Que lo habían patoteado, que en esa fiesta había más de cien personas y que se cobraba la entrada 600 pesos con bebidas alcohólicas. Me fui a la casa de Kike, hablé con él. Pero cuando le cuento lo que mi hijo me relató, me minimiza la situación y dice que no estaba enterado de nada. Yo le digo, cómo no vas a saber que en tu casa hay más de cien personas, que se cobra una entrada y que se venden bebidas alcohólicas...".

"Cuando yo comienzo a cuestionar y preguntar, él con tal de callarme me dijo que haga lo que yo quiera. Si quiero denunciar que denuncie, que éltiene muchos contactos. Que a mi no me iban a dar bolilla, que yo vea que si perjudicaba a sus hijos, él iba a perjudicar a mi hijo. Creyendo que yo tengo un solo hijo, el cual él si conoce. Pero es a mi otro hijo al que agredierony no al que está denunciando", reveló la madre del joven supuestamente golpeado.

La denunciante reveló que siente miedo por las influencias que maneja el músico en la provincia salteña. De todas maneras, quiere que se haga justicia y advirtió: "Son gente que se creen que se llevan a todo el mundo por delante. Por el poder adquisitivo o lo que fuera. Pero las cosas tienen que ser como son. Quiero que esto llegue a todos lados y tenga conocimiento público...".

La familia Teruel ya fue protagonista de escándalos en el pasado. En 2019, Lautaro, hijo de Mario y sobrino de Kike, había sido denunciado por abuso sexual por Belén, una modelo y conductora de televisión local. Lo curioso es que en febrero de 2018, la misma joven había escrachado a uno de los hijos de Kike, que en ese entonces era menor de edad.