El destape de Leticia Siciliani en una bikini colaless: "Sueltita de cuerpo"

LEticia Siciliani

Leticia Siciliani no suele mostrarse en poca ropa y esta fue casi la excepción. La actriz de 28 años se animó a posar en bikini frente a la cámara y para ella fue como estar "Sueltita de cuerpo" como escribió junto a la imagen.

Sin embargo, esta experiencia la llevó a confesar el día que estuvo en una playa nudista. “¡Fallé! No me desnudé porque me dio cosa el tema de las fotos. Tipo 'eh Masterchef, ¿te sacás una foto?', y yo ahí con mis pasitas de uva”, dijo en referencia a su cuerpo y al pasó por el reality de cocina.

“Me pareció alta experiencia. Volvería, sin dudas, porque la gente es súper tranquila, está muy en la suya y disfruta de sus cuerpos como debería ser”, indicó al respecto prometiendo que mostrará más de su cuerpo.

“Aunque ya cuando hay alguno haciendo pis al lado o jugando con las bolas... Bueno, esas cosas son un poco shockeantes”, admitió.