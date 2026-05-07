Faltazo, enojo y polémica en el programa de Guido Kaczka: Abel Pintos detonó una dura interna

“Se suspendieron las grabaciones del programa de Guido Kaczka Es mi sueño. ¿Qué pasó? Es un programa que tiene un continuidad, graban todos los días”, comenzó explicando la panelista.

Y detalló: “Abel Pintos dijo ‘tengo gira’. Cuando arranca el programa se les pide a todos los cantantes que dé las fechas de cuándo no pueden estar en las grabaciones. Es una semana que Abel Pintos no está por su gira y no se graba. ¿Qué pasó luego?".

Tras señalar que Carlos Baute está siempre disponible como reemplazo fijo, Majo Martino contó que la ausencia de Abel Pintos y parate en las grabaciones trajo enojo en Jimena Barón al enterarse que ella sí iba a ser reemplazada por otra famosa artista al anunciar que no podía grabar por unos días.

"Esta suspesión en las grabaciones produjo como un resquemor con otra de las jurados, Jimena Barón, ahora que vuelve Abel se va por dos semanas y no lo paran", comentó Martino.

"O sea que para Guido es más importante Abel Pintos que Jimena Barón", observó Yanina Latorre. "Y a Jimena la reemplazan por otra mujer cantante que es Natalie Pérez", agregó la panelista.

Y la conductora cerró ante esa situación que desató la interna en Es mi sueño: "Odiada, Jimena Barón. No está Abel Pintos, no se graba, los demás no importa”.

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Qué dijo Guido Kaczka sobre la ausencia de Abel Pintos y por qué no le buscan reemplazo

Guido Kaczka habló con el programa SQP y explicó la situación que se dio con Abel Pintos tras anunciar que no podía grabar Es mi sueño por unos días por su agenda de shows, algo que estaba establecido desde el comienzo.

"Los jurados tienen sus agendas. Este año las grabaciones estuve muy supeditado a lo que puede Abel Pintos. Cuando yo me junté con él la primera vez a contarle de la idea uno de los temas bravos eran sus giras y shows", comenzó el conductor y productor.

Y añadió: "Eso para grabar un programa te trae un problema de costos y te trae un tira y afloje para poder hacerlo pero siempre iba a ser así, el otro día me habló desde Madrid (por Abel)".

El cronista Rodrigo Bar le marcó entonces que Pintos efectivamente "es irremplazable en el jurado" en línea con la información que se contó, a lo que Guido Kaczka confirmó: "Es un poco cierto que Abel en un punto por la cuestión sobre todo técnica y de la música... Pero no quiero porque eso haría que los otros son reemplazables y tampoco lo siento así", concluyó.