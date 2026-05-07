Conmoción por el fuerte mensaje del marido de Yipio tras su abrupta salida de Gran Hermano

Descargo pareja de Yipio GH 1

Sin embargo, horas más tarde volvió a manifestarse, esta vez con un tono mucho más duro, luego de que varios seguidores del reality comenzaran a poner en duda la gravedad del problema familiar e incluso especularan con una posible vuelta de Yipio al juego en la instancia del repechaje.

Molesto por los comentarios que leyó en las redes, Centurión respondió sin filtro: “Gente pensante, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”, disparó.

Luego, cerró con otra frase contundente dirigida a quienes continuaban haciendo teorías sobre el futuro de la exjugadora en el programa: “Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también, no saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan”.

Lo concreto es que las palabras de Mathias aparecieron después de que muchos usuarios aseguraran que Yipio podría regresar más adelante al reality, ya que abandonó la casa por la puerta principal y no mediante la puerta giratoria.

Descargo pareja de Yipio GH 2

Cómo quedó la casa de Gran Hermano tras la repentina salida de Yipio

La abrupta partida de Yipio de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) provocó un clima de angustia total entre los participantes, que no pudieron contener las lágrimas al enterarse del delicado motivo familiar que obligó a la uruguaya a abandonar el juego.

Durante la jornada de este miércoles, la participante recibió información en el confesionario vinculada al complicado estado de salud de su madre y, tras conocer la noticia, tomó la difícil decisión de dejar el reality. Cuando regresó a la casa para comunicarles la situación a sus compañeros y despedirse, el ambiente cambió de inmediato y la emoción se apoderó de todos.

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Uno de los más afectados fue Manuel, quien todavía venía atravesando días muy sensibles por la reciente muerte de su perrita Ámbar. Visiblemente quebrado y sin comprender lo que sucedía, lanzó entre lágrimas: "¿Qué pasó?". Fue entonces cuando Yipio, conmovida, confirmó la noticia que paralizó a todos: "Me voy".

La reacción dentro de la casa fue inmediata. Ibero, completamente sorprendido, intentó negar lo que estaba escuchando y le respondió: "No, dale...". Sin embargo, la participante explicó con sinceridad el motivo detrás de su salida: "Me tengo que ir porque mi mamá me necesita, está enferma".

A pesar de la explicación, el impacto emocional fue tan fuerte que su amigo continuó incrédulo y le preguntó: "Me estás jodiendo, ¿en serio?". A partir de ese momento, la tristeza se expandió rápidamente entre todos los jugadores, que terminaron fundidos en abrazos y mensajes de apoyo para acompañar a Yipio en uno de los momentos más difíciles de su vida familiar.