Qué dijo Mirtha Legrand ante el rumor de que le deja su programa a Juanita: "La dueña soy yo"

Mirtha Legrand en charla con Primiciasya.com

Juana Viale no suele dar muchas notas. No es afín a la prensa y mucho menos a participar de algunos programas de televisión.

Sin embargo, esta semana, la actriz y conductora del Trece aceptó a formar parte del programa "Verdad Consecuencia" de TN, ciclo que conducen Luciana Geuna y María Eugenia Duffard.

Luciana le hizo una pregunta por "La Verdad" sobre la posibilidad de que su abuela decida no volver a la televisión. "¿Te quedás conduciendo "Almorzando con Juana"?".

Juana Viale en Almorzando con Mirtha Legrand

Y María Eugenia le contó que "La consecuencia" era recrear el "mierda, carajo" de su abuela.

Juana contestó de inmediato: "Voy a responder la verdad! Yo no le esquivo a las preguntas. Si mi abuela me cede su espacio yo estoy para ocuparlo".

Además habló de la posibilidad de un cambio de nombre: "No lo sé, me gusta La Noche de Mirtha, no me molesta, capaz cambiaría la música. Creo que cambiaría la música, dejaría a mi hermano Nacho que es el productor, los dejaría poder dar un cambio para que no sea lo de mi abuela y yo suplantando. Que sea mi programa, una impronta propia".

Ante la respuesta, muchos medios y programas comenzaron a jugar con esta posibilidad. Recordemos que Chiquita dejó su programa hace cinco mese cuando se desató la pandemia del coronavirus y vive en total aislamiento.

Primiciasya.com se comunicó con Legrand quien afirmó sobre el tema: "La veo esplendida a Juana, ha tenido una evolución maravillosa en el programa".

Y afirmó: "Pero no inventen eso, es falso. La dueña del programa soy yo aunque ahora hay dos dueñas, ella y yo".