El drama de una ex "Soñando por bailar 2": "Entré a una cirugía simple y terminé en una súper compleja"

Anita Izaguirre

Anita Izaguirre, quien participó del "Soñando por bailar 2" en 2014, contó el drama que vivió con una intervención quirúrgica que resultó ser mucho más compleja.

Desde Twitter e Instagram, la bailarina contó en detalle lo que le pasó y advirtió a las mujeres que se realicen controles médicos.

"No me gusta hablar de mis cosas posta, siempre que hablé de “cosas privadas” formaron parte de un show... hoy vengo como mujer a contarles que estoy saliendo de una operación que iba a ser sencilla y terminó siendo todo un desastre. Mujeres por favor háganse controles seguido de todo!", indicó la artista.

Y agregó: "Soy muy creyente, sé que todo pasa por algo, siempre las cosas suceden para que aprendamos, paremos y pensemos. Nos cuidemos más, nos demos más bola. Que disfrutemos todo al máximo".

"Nada salió como se esperaba, por suerte me salvaron el útero y no paro de agradecer de estar acá, que quiero darle duro a esta vida llena de magia y sueños por cumplir. Me espera una larga recuperación, tiren buena vibra. Contrólense seguido (que yo aún haciéndolo siempre, me tocó)", siguió.

"También decirles, para los que nunca lloramos por cosas personales, que es hermoso llorar, aceptar la tristeza. Y sobre todo, pedir ayuda. Los psicólogos no están para los locos (yo siempre lo estuve igual jaja), están para acompañarnos en estos golpes que nos da la vida!", remarcó Anita.

"Gracias y perdón a los que dejé colgados con trabajos. Los abrazo y extraño mucho! Le pondré Huevo y pronto nos volveremos a ver", cerró movilizada.