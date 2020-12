La emoción de Eugenia Tobal por el primer año de Ema: "El tiempo voló y aquí estamos disfrutando"

Eugenia Tobal

Eugenia Tobal cambió su vida por completo con el nacimiento de Ema, su primera hija, fruto de su amor con Francisco García Ibar.

Este 14 de diciembre, la actriz y conductora compartió en Instagram una emotiva carta por el primer año de vida de su hija.

"Y llegamos a los 12 meses. Yo no creía cuando me decían... “disfrútala, mira qué pasa rápido!” Sentía que esos primeros meses eran eternos, tenerla en mis brazos, tan chiquita, tan frágil, tan mía, no iba a pasar más... pero me equivoqué", comenzó emocionada.

Y agregó: "El tiempo voló y aquí estamos disfrutando su andar veloz, sus picardías, su inteligencia, sus carcajadas, su alma libre, pura y plena...".

"Mi niña angelada protegida y amada desde el cielo con las manos de su abuela, nos llena la vida de amor", expresó Eugenia.

Y cerró puro sentimiento: "Te amo infinito hoy y siempre. Feliz vida hija!! Feliz primer año. Te amamos!!!".