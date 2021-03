Emotivo reencuentro de Juan Alberto Mateyko con su hija Rosita: "Estoy conmovido"

Juan Alberto Mateyko

Juan Alberto Mateyko vivió un fin de semana muy especial al reencontrase con su hija Rosita, a quien no veía hace casi dos años.

El conductor se mostró conmovido desde las redes sociales luego del encuentro que ocurrió el viernes en un restaurante porteño. El Muñeco pensaba que su hija seguía en Barcelona, España.

"Buena semana para todos", expresó el lunes con una foto del abrazo que se dio con su hija.

Juan Alberto Mateyko

Su hija sorprendió al conductor en un restaurant y se fundieron en un fuerte abrazo y él no pudo evitar las lágrimas.

En charla con PrimiciasYa.com, Juan Alberto expresó sobre ese fuerte momento.

"Una emoción que me dura todavía, esto pasó el viernes y hoy es lunes. Me estoy despertando temprano pero no estoy mal, ni cansado, estoy conmovido y agradecido", comentó aún movilizado.