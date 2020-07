El Puma habló con Mateyko y confirmó si será o no padre de gemelos a los 77: "Estoy en una etapa en la que..."

El Puma y Mateyco

El cantante venezolano José Luis Rodríguez "El Puma" confesó, durante una conversación con Juan Alberto Mateyko, que se había sorprendido cuando se enteró que pronto se convertiría en padre de gemelos a los 77 años.

Sin lugar a duda, la noticia recorrió el mundo y provocó una gran cantidad de llamadas por parte de sus amigos y miles de comentarios en las redes sociales.

"Con Carolina (su mujer) estamos en una etapa más tranquila en la que queremos disfrutar de la vida solos, tranquilos", resaltó El Puma en una extensa charla con el prestigioso conductor en "La movida de la noche", el ciclo que conduce por Radio Mitre de Córdoba.

El Puma y su mujer

"De dónde salió eso, no lo sé. Yo no le podría a Carolina hacer eso, en este momento queremos disfrutar realmente. Ya criamos nosotros. Habían tres perros, ya se fue uno, y quedan dos perritos. Y no sé si cuando se vayan estos vamos a criar a otros. A un animalito hay que atenderlo, igual con la panza, hay que atenderla también. Entonces quisiera sentir libertad y no estar atado a cosas...", explicó el cantante al ser consultado sobre el tema.

Luego, agregó: "Estoy en una etapa en la que quiero disfrutar de la gente, servir a Dios y amarlo por sobre todas las cosas. Quiero disfrutar de la gente y de la familia, de mi esposa y yo. Gracias Dios que hemos durado todos estos años juntos, con pruebas duras que hemos sobrepasado gracias al Señor. Y también en las oraciones de la gente, que ha sido hermoso".

Por otro lado, El Puma contó que el próximo miércoles hará un live de Instagram nada mas y nada menos que con Susana Giménez, de quien es muy amigo. Será a las 20, hora de Argentina. "Es una amiga de hace muchos años, fue la madrina de mi boda. La quiero mucho", destacó.