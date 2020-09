Esmeralda Mitre cuestionó a Karina La Princesita: "Está como muy enojada con la vida"

Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre reavivó sus diferencias manifiestas con Karina, La Princesita que se agigantan noche a noche en el "Cantando 2020", El Trece.

“No me importa nada de Karina. Es un tema de ella, pobre. Cómo me va a poner un 1. No desafiné nunca. Tuvo un acierto en lo que dijo que entre un poquito fuera de tiempo. Pero porque la pista estaba un poco baja. Nacha me dijo que tenía energía alta y lo mismo Mediavilla pero yo lo probé a propósito. Yo tengo todo el derecho en no estar de acuerdo con ella“, comenzó la artista en una entrevista con Radio Mitre.

Y agregó: "Ella quedó muy desdibujada por las notas de los otros. No era para 1. Me parece un poco tiranesco que me ponga un 1 porque le falté el respeto. Yo le digo que no desafiné. Tengo el derecho a verlo diferente. O esto es hablan ellos y nosotros no hablamos. Qué le voy a decir a alguien que siente que le falto el respeto porque hablo. Está como muy enojada con la vida. Con los hombres y los temas“.

Esmeralda Mitre

Y siguió contundente: "No tengo idea qué le pasa conmigo. A mi no me pasa nada con ella. Me parece una artista buenisima y no tengo ningún problema. A ella le es contraproducente ensañarse de esa manera con alguien. Algo le pasa personalmente con ella misma. Pero le pasará en la vida en general. No siento que tenga un problema personal conmigo. Ella no está siendo muy querida ahí adentro en el Cantando. Tiene problemas en general en el jurado”.

“Es una chica como muy novata para ser jurado. Al ser novata, por ahí cree que soy la persona más interesante para poder pelear. Y yo no tengo ningún interés en pelear con ella. No lo necesito. No tengo problemas con nadie en la Flia y extrañaba estar ahí”, añadió Esmeralda.

“Me parece que se toma las cosas muy personal y no sé si está preparada para estar en ese lugar. Yo soy una cantante profesional y a mi me contrató una discográfica para hacer un disco. El 1 no le gusta a la empresa en la que estoy y ese es el tema. Si ella me necesita para su show, bienvenido sea. Pero no le está viniendo bien. Me da lástima porque siento que ella no está preparada para jugar fuerte psicológicamente hablando pero no creo que ella se ría como lo hago yo cuando hablo de este tema”, cerró la actriz.