Fede Bal se las mandó todas y puso en riesgo a Carmen Barbieri

Fede Bal

Si bien Fede Bal es el encargado del host digital de "Masterchef Celebrity 2", también reemplaza a su mamá, Carmen Barbieri, quien se recupera del COVID y de una larga internación.

“Este es el lugar es de mi vieja y este delantal es de mamá. Acá (en el delantal) dice ‘mamá’ en realidad”, dijo Fede, emocionado.

El desafío de la noche fue hacer platos en los que predominara determinado color. Cada participante debió respetar el color que le asignaron: rojo, verde, violeta o amarillo.

A Fede, le tocó hacer un plato rojo. Optó por cocinar una carne al horno con rabanitos, salsa de tomate, ajo, albahaca y aceitunas negras. "Hice una salsa picante, usé tabasco", se vanaglorió.

A la hora de recibir la devolución, tuvo que escuchar una frase lapidaria de Donato de Santis: "Fede, yo tengo que ser honesto: lograste algo realmente increíble. Fue tu peor plato en las dos temporadas".

"No sé por dónde empezar... No voy a decir nada", se plantó Martitegui ante Fede y no le dio su veredicto. "

Damián Betular fue contundente: "Después de comer esto, me tendría que acostar con un antiácido en la mano porque me despertaría cada diez minutos a tomarme uno".