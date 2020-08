Fernando Bravo cuestionó a Juana Viale como conductora: "Se lo dominan los invitados"

Fernando Bravo

Fernando Bravo habló sobre su visión de la televisión actual y también opinó de Juana Viale en su rol de conductora.

LEÉ TAMBIÉN: Nicole Neumann detalló los síntomas que tuvo por el coronavirus

El animador apuntó contra los programas de paneles que hoy ocupan la grilla de los canales y señaló que “es triste pelearse con alguien para que hablen de vos”.

“Yo creo que hay muchos programas con el mismo repertorio; la lucha, la disputa, el enfrentamiento. Hay un lugar para el conflicto, que al menos yo no lo veo, no me atrae, ni siquiera me parece simpático desde el punto de vista de lo que le pasa a esa gente”, dijo en el ciclo "Por si las moscas", La Once Diez/ Radio de la Ciudad.

Y agregó: “Ha pasado con Mirtha Legrand, como si tuviese la obligación de hacer un programa de riña”.

LEÉ TAMBIÉN: Juana Viale contó el particular tipo de educación que eligió para sus hijos

En ese marco, Fernando compartió su opinión sobre Juana como conductora: “Yo siento que no tiene el dominio del programa, se lo dominan los invitados. Ella tiene ese encanto de que es muy bonita, pero no transmite autoridad de ser la dueña del programa”.