La furia de Adabel Guerrero: "¡No me rompan las pelotas! ¡No maltrato a los animales!"

Adabel Guerrero

Adabel Guerrero mostró en sus redes sociales que le regaló un caniche a su hija Lola y contó por qué su perra anterior debió irse de su casa.

Sin embargo, hubieron fuertes críticas a la bailarina acusada de "abandonar" a los animales y salió a responder con un picante video.

"Me tienen re podrida las personas que interpretan todo como el oje.. Loco, No me rompan las pelotas! No maltrato a los animales!", comenzó indignada.

"Lo digo de verdad, trato de tener paz en mi vida. Realmente me tienen harta, no maltrato a los animales, los trato como si fueran mis hijos", agregó Adabel.

Y comentó: "Es una decisión dolorosa y me están criticando ahora por abandonar a mis perros. No era acorde el perro a una criatura".

"Sé a quienes les estoy dando los perros. Es una familia como la mía, viví con ellos en mi infancia. Me sacan las ganas de hacer historias porque todo lo que digo es mal interpretado, qué gente de mi... que tiene la cabeza podrida", finalizó muy enojada.