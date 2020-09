Gabriel Cartañá tras la demanda de Nahir Galarza: "No era mi paciente, fue mi peritada"

Gabriel Cartañá Nahir Galarza

Gabriel Cartañá dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com tras la demanda que le inició Nahir Galarza, quien está presa y condenada a prisión perpetua por matar a Fernando Pastorizzo ocurrido en diciembre de 2017.

La joven demandó al psicólogo, escritor y panelista de "Bendita", El Nueve, por incumplimento del secreto profesional al contar intimidades del caso en televisión.

"Fui perito de parte contratados por los abogados de la defensa de Nahir Galarza. Le realicé la pericia en la cárcel. Sí estuve en el expediente y presenté el informe a los abogados, lo que pasa es que los abogados me plantean cuando lo leen que ellos necesitaba que el informe dijera que Nahir Galarza había sufrido violencia de género y en ese contexto se había cometido el crimen", explicó Cartañá.

"Yo lo que dije es que mi informe no aparecía nada sobre violencia de género porque no aparecía ningún indicio de que Nahir había sido víctima de violencia de género. Ellos me dicen que estratégicamente para la defensa necesitan eso para la defensa. Yo les dije que tendrían que buscarlo por otro lado porque yo no voy a poner en un informe lo que no me parece", señaló.

"Después contratan a otra psicóloga que sí dice eso y después me entero que ni siquiera es psicóloga, ni tenía título", enfatizó.

Y remarcó: "Nahir Galarza no fue mi paciente, fue mi peritada en el contexto de un juicio penal. Los juicios penales son públicos, por lo tanto no existe el concepto de secreto profesional. Por lo tanto, no pude haber roto un secreto profesional porque no había un secreto profesional".

"El trabajo de hacer la pericia es informar. Si yo no puedo informar no puedo hacer mi trabajo profesional. Yo no era el psicológo de Nahir, era mi peritada", explicó Gabriel.

"Nahir adquiere poder dentro de cárcel al ser famosa y aparecer en los medios y aparte no pierde nada con estas cosas. Le dieron 35 años y esto que está haciendo a mí de la demanda, no le van a aumentar la pena, van a seguir siendo 35 años. Para ella no tiene costo pero sí beneficio, porque esta noticia que está saliendo en los portales a ella le da poder en prisión. Y a la abogada (Dra. Hermida Leyenda) le sirve para estar en los titulares como está en estos días. La demanda esta no va a llegar a ningún lado pero va a salir ganando porque está buscando exposición pública y la está teniendo", finalizó el profesional.