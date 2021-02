Georgina Barbarossa adelantó detalles de "Masterchef Celebrity 2" y opinó sobre la vacunación a famosos: "Me parece una estupidez"

Georgina Barbarossa, una de las participantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Argentina.

Georgina Barbarossa habló en exclusiva en Doman 910 (Radio La Red AM 910), con Fabián Doman y Agus Monti, sobre su participación en MasterChef Celebrity 2, que debuta el próximo lunes 22 de febrero a las 22:30 horas por la pantalla de Telefé.

La actriz, comediante y conductora confesó que se considera una cocinera de "7 u 8 puntos" y que su especialidad es el risotto: "El grupo de Whatsapp de la familia se llama 'risotto' porque cuando nos juntamos a comer con mis hijos y sus parejas cocino eso. Hago dos distintos porque a una de mis nueras no les gustan los hongos. Hago risotto con queso y otro con hongos".

Georgina Barbarossa.

Sobre su participación en el reality que conduce Santiago del Moro comentó: "Me siento feliz pero es tanta la exigencia que me siento que estoy entrando a estudiar Ingeniería", y admitió que por los nervios medita todos los días, de día y de noche: "Me sirve muchísimo para MasterChef. Una cosa es cocinar en tu casa donde tenés todo el tiempo del mundo, y otra cosa es cuando tenés 70 minutos reales y ¡3 minutos para entrar al supermercado!. En esos 3 minutos no encontrás nada. Te volvés loca, yo me vuelvo loca".

En la entrevista, Barbarossa también dejó en claro que esta temporada es mucho más exigente y que el jurado integrado por Donato de Santis y Germán Martitegui y Damián Betular está muy severo y riguroso: "Es muchísimo más difícil de lo que pensaba. El jurado es mega exigente, nos ayudan cuando ven que estamos medio metidos en un brete, pero te pueden decir cosas divinas como cosas horribles".

"Este año tienen la vara mucho más alta, es difícil. Acá las cacerolas son otras, el horno no es el tuyo, entonces es más complicado. Los 60 minutos te hacen ser torpe en la cocina, podés cortarte, lastimarte...", agregó.

Todos los participantes de MasterChef Celebrity 2.

Acerca de los compañeros que tiene en la competencia aseguró: "Hay mucha gente que me sorprendió como cocina. mucha gente joven. A mí me dicen 'la tía'".

"Tenemos un grupo de Whatsapp que lo armó Gastón Dalmau. Él es un divino. Estamos todos y además nosotras armamos un grupo de chicas, ese lo armó 'la Gunda', Claudia Fontán. Yo charlo mucho y pregunto cómo va un grupo, cómo va el otro. Hablamos de comida y nos tiramos datos. El que no escribe nada ni comenta es Alex Caniggia", agregó.

Georgina Barbarossa.

Por último, la actriz opinó acerca de que algunos famosos de nuestro país reciban la vacuna contra el COVID-19 antes que el resto y fue contundente: "Me parece una locura, me parece que nos tenemos que vacunar según el protocolo, como corresponde, por la edad de la gente. ¿Cómo los famosos antes? ¿Por qué? Me parece una estupidez. Todos estamos expuestos. Los médicos más que nadie. Médicos, enfermeras, toda la gente que trabaja en los hospitales. ¿Por qué los famosos tenemos que vacunarnos antes? Porque vamos al trabajo... Porque vamos a trabajar... Hay miles de personas que van a trabajar. ¿Qué significa eso?".