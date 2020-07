Gloria Carrá contó cómo es hoy su relación con Luciano Cáceres a casi cinco años de la separación

Gloria Carra

Gloria Carrá y Luciano Cáceres se separaron en el 2015 y tuvieron a Amelia. La ruptura no fue nada fácil, tras 7 años juntos las cosas se terminaron abruptamente y la separación fue algo complicada.

"Todo tiene un final. Es así, uno es cambio permanente. Uno dice que se casa para toda la vida, pero uno sabe que en algún punto puede fallar y no pasa nada con eso. Se extrañará un poco más o menos, pero jamás imaginé la manera en que se dio", dijo Gloria en aquel momento en el que admitió que sentía mucho dolor.

Pero, con el paso del tiempo las heridas curaron y hoy mantienen un vínculo por la educación de la hija que tienen juntos.

“Uno cuida a los hijos hasta donde puede de sufrir. Cuando Ángela era chiquita, no había cumplido un año y ya me había separado de su papá. Hace un montón, veinte años atrás. Y a mí me daba culpa por ella. Y una amiga me dijo ´pero Glo, de un tiempo a esta parte todos van a ser hijos de padres separados´ y tenía razón en algún punto. Lo mejor es tratar de tener una buena relación”, comenzó contando la actriz de 49 años en una entrevista con Juan Etchegoyen para el segmento “Mitre Live“, de radio Mitre

“Con mis hijas, el miedo más grande no es ese sino que es cuidarlas de un otre que les quiera hacer daño. Lo que pasa con las mujeres continuamente. Ángela es grande y lo hablamos, y con Amelia también. A mi me desespera ver chicas golpeadas por los novios. Ni hablar de las mujeres que han matado durante la cuarentena", dijo preocupada.

"A veces veo algo y dijo ´cómo se lo digo a Amelia, entonces la llamo y le digo nunca dejes que ni un novio, ni un tío ni un padre te toque donde no te guste y te haga sentir mal. Vos siempre sabes que podes contar conmigo y podes hablar. Nunca dejes que te amenacen. Eso ocupa más tiempo que la separación con su padre”, agregó.

“La separación con su padre (Luciano) la tiene transitada y la va transitando día a día. Tratamos de darle todo el amor posible. Lo otro ocupa más mi tiempo. Me desespera“, dijo sobre la pequeña Amelia.

“Con el padre de Amelia no tenemos un vínculo. Pero si estamos muy atentos a ella. Siempre nos ponemos de acuerdo para criarla. Los dos estamos muy atentos a sus necesidades“, afirmó.

“Los dos ponemos muchísimo amor. Por ese lado todo está bien. Nosotros aparte no tenemos un vínculo, no vamos al cine“, dijo y agregó: “Por supuesto que no queda otra que llevarse bien, siempre hay que pensar en los hijos primero“.