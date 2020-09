Hernán Drago tras dar positivo de coronavirus: "No quiero ser de esas personas que..."

Hernán Drago

Hernán Drago, quien el jueves se enteró de que se había contagiado de coronavirus, habló hoy en "Los ángeles de la mañana" (El Trece).

"Gracias por la preocupación, estoy muy bien. Me hice el test anteayer y ayer me llamaron de la productora para decirme que había dado positivo. Yo no tenía la obligación de testearme porque no tengo contacto estrecho con Guido (Kaczka), lo más cerca que puedo estar de él es a tres o cuatro metros por el protocolo", dijo el modelo, haciendo referencia a su participación en "Bienvenidos a bordo".

"Yo no salía de mi casa desde el viernes pasada, hoy llevo una semana guardado", agregó Drago. "¿Hablaste con Guido? ¿Cómo está él?", consultó Ángel de Brito.

"No hablé directo con Guido, sí con su mano derecha. Me dijo que está asintomático. No tengo más que palabras de agradecimiento para con Guido y la productora. Me sacaron un turno para volver a hisoparme el viernes de la semana que viene", respondió Hernán.

"Yo no quiero ser de esas personas que automáticamente se cumplen los diez días de su diagnóstico positivo aparecen de nuevo en su lugar de trabajo sin tener un negativo", aseguró el modelo.

"Excelente lo que estás diciendo, habla de tu responsabilidad personal y social. No necesariamente una persona está recuperada porque pasaron esos diez días", lo felicitó Karina Iavícoli.