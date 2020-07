Inesperado cruce de Andrés Calamaro y los fanáticos de Queen tras menospreciar la banda

Calamaro

Cuando utiliza sus redes sociales Andrés Calamaro suele provocar polémicas por su forma de expresarse sobre algunos temas. Ya se enfrentó al feminismo pero ahora apuntó contra nada menos que Queen.

Los comentarios de Calamaro

“Queen está muy inflada y con esteroides”, escribió el músico desde su cuenta de Twitter despertando la bronda de los admiradores de la banda británica.

Sin pensarlos comenzó una guerra contra los fanáticos de la banda de Freddie Mercury, el comentario tuvo lugar por el aniversario de 35 años del concierto Live Aid que brindó el grupo.

Los comentarios de Calamaro

El repudio no tardó en llegar y Calamaro se la pasó un día entero contestando mensajes. “Para no ofender a nadie diré que... Queen está entre los cien mejores grupos de Inglaterra”, escribió ante varios mensajes de enojo.

Entonces, dio una larga lista de bandas y músicos que él considera mejores “Ian Dury, Alex Harvey, Steve Marriot, The Cure, The Clash, Rolling Stones, Led Zeppelin, The Faces, Dr Feelgood, Van Morrison, Experience, Lemmy, King Crimson, Eric Clapton, The Who, Beatles, Jeff Beck, Massive, Bowie, Fripp, Mick Ronson, Lydon, Big Audio... King Krule, Genesis, Beatles, The Clash, Van the Man... Movida Bristol, Onassis, Morrissey, Costello., Ian Dury, Alex Harvey, Black Sabbath, Maiden. Podríamos seguir toda la noche...”.

Los comentarios de Calamaro

“Existiendo Bowie... Costello... Van Morrison... The Faces, The Clash... Ian Dury... Más lo pensamos, menos importancia tienen los tres discos buenos de Queen”, siguió provocando a los fanáticos y agregó: “Queen es una banda Top Ten para aquellos que no escucharon ni diez bandas”.

Los comentarios de Calamaro

“Si tomamos en cuenta que sus discos más interesantes están grabados antes de 1980 y la extraña vigencia que tienen en el público no específicamente rockero...Para no entrar en asuntos sensibles como la empresa multimillonaria que son....”, explicó Andrés dando los motivos de su pensamiento.

Los comentarios de Calamaro

“A mí me gusta Queen, pero desconfío del público de Queen”, volvió a escribir, lejos de aquietar las aguas. “¿Por qué la gente lo sigue escuchando si es tan pobre cómo él dice?”, le consultaron y respondió: “Queen no es pobre musicalmente ni pobre en ningún sentido, son una de las cien bandas más grandes del Reino Unido. Me planto”, respondió.

Los comentarios de Calamaro

“Duele decirlo, pero la muerte de Freddie los consolidó como leyendas. Porque los discos ya eran flojos”, sumó y agregó contra la gente: “La mayoría de ustedes son ratas homofóbicas que sólo aceptan a Queen porque es masivo y legendario...”.

“Queen no existe como influencia...Nadie se inspira en Queen”, sumó.