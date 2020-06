El infartante look de Barby Franco y el palito a Romina Malaspina: “Soy la….”

Barby Franco

En la vuelta de Pampita a conducir su programa por Kzo la que dio la nota fue Barby Franco. La novia de Fernando Burlando se presentó con un vestido a pura transparencia que recordó al osado look de Romina Malaspina frente al noticiero de Canal 26.

La moroch entró bailando con un vestido cortito y a pura transparencia: "Como era el primer día dije 'lo doy todo' y me vine así, pero pará: ¿No es muchísimo?", se preguntó irónicamente,

"Acá se puede todo, está todo permitido", respondió Pampita entonces llegaron las comparaciones con Malaspina: "Con el vestido me siento rara porque me parece que es un montón", volvió a repetir Franco.

Entonces no dudó en apuntar contra la ex participante de “Gran hermano”: " No soy Malaspina, en realidad soy la 'buena espina' de acá ".