La insólita confesión de Micaela Tinelli sobre su relación con Lisandro López: no duermen juntos

Micaela Tinelli

Hace más de un año, Micaela Tinelli confirmó su relación con Lisandro López. El jugador de Boca se metió en la intimidad de la familia del conductor más importante del país y las cosas van de maravillas.

Sin embargo, en los últimos días circuló un rumor de una crisis entre ambos pero la hija mayor del conductor con Soledad Aquino desmintió todo y reveló una extraña costumbre que tienen.

Cuando ella se queda a dormir en la casa del deportista duerme en el living y no juntos en la habitación como se puede suponer. "Nadie entiende por qué duermo en el living. Yo vengo con el combo de mis perros. Los que tienen perros lo van a entender”, contó la empresaria textil en su Instagram.

"Yo podría dormir con Lichi, obviamente, pero Charlie y León (sus perros) tienen sus mañas de noche... Roncan, Charlie baja a tomar agua. Cosas que a Lichi no lo dejan dormir. Yo estoy acostumbrada, entiendo que él no”, explicó la rubia que suele dormir con sus perros en la cama.

"Me vengo acá, al living, me voy a quedar viendo una película. No es que estoy a las puteadas, cero, lo re disfruto. Vamos a tener un cuarto más en la casa nueva, así que está todo más que bien”, finalizó revelando que el departamento que está remodelando será el elegido para la convivencia.