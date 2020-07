Ivana Nadal aclaró la razón por la que se irá de la Argentina: "Quiero..."

Ivana Nadal

Ivana Nadal mostró en Instagram el audio que le envió a un seguidor que le marcaba algo sobre las críticas que recibe a diario y allí sorprendió con su análisis sobre la sociedad y reveló que a fin de año se irá de Argentina.

"Eso no me importa a mí mi amor. Yo no puedo controlar lo que vaya a hacer la gente o cómo vaya a reaccionar. Vamos a lo mismo, yo no hice nada y vos me decís: portate bien porque no está bien que los boludos salgan a criticar", indicó la modelo.

Ivana Nadal

Y agregó: "No sé, la verdad que no entiendo mucho a este medio y a esta sociedad. Lo único que se es que están extremadamente dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, desconfianza, maltrato y violencia".

"Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año. Igualmente deséandoles que sanen, que en algún momento puedan ser mejor personas", adelantó polémica Nadal.

"Si vos supieras la cantidad de gente que ayudo y que está agradecida por el mensaje que doy del otro lado", explicó en el audio.

Ante el revuelo en las redes que provocó su mensaje, Ivana explicó por qué se irá del país: "Quien se lo tomó mal es como todo porque cada uno está mal y todo lo ve negativo", comenzó la modelo.

Y aclaró: "Me voy del país porque fui cumpliendo de comprar mi casa, mi auto y ahora quiero viajar, quiero gastar mis ahorros. Quiero vivir el desapego y estar liviana con una valija chiquita".

"Vivir un poco en Europa e ir conociendo. Voy a seguir comunicando porque es lo que me hace feliz. Los amo y vamos a seguir conectados", enfatizó la morocha.