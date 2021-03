Ivana Nadal y Nati Jota se pusieron la misma bikini taparrabos: ¿A quién le queda mejor?

Nati Jota

Nati Jota quedó enfrentada a Ivana Nadal el año pasado por la “icardeada” que le hizo. Eran amigas pero la morocha se quedó con Bruno Siri al poco tiempo que la rubia y él terminaran.

En plena cuarentena por coronavirus Ivana y Bruno confirmaron su romance y están muy enamorados, ya hicieron varios viajes juntos. Incluso el rugbier va y viene de los distintos destinos en los que está la morocha para poder verla.

En medio del escándalo que las tiene en la mira, y a pocos días de que Nati confesara que aún no superó a Bruno, las dos mujeres coincidieron en un detalle inesperado: se pusieron la misma bikini.

Fue primero Ivana la que subió una imagen luciendo el traje de baño de moda de este verano: blanco cavado con frunces en la parte de arriba desde Tulum, México.

Nati lo hizo después: "Amo este modelo de bikini que solo puedo usar para fotos porque no me sostiene una mierda MUCHAS ME ENTENDERÁN LO SÉ", dijo por su gran delantera.