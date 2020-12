Jimena Barón se refirió a los rumores de embarazo: "Me mandó una foto que no voy a mostrar"

Tucu López Jimena Barón

Jimena Barón rompió el silencio y habló sobre los rumores que aseguran que estaría esperando un hijo junto al Tucu López.

Ángel de Brito contactó a la cantante de La Cobra y le preguntó acerca de las versiones que comenzaron a circular la semana pasada.

El conductor de "LAM" sin más vueltas señaló que habló con Barón y señaló: "Lo descarto porque hablé ayer directamente a Jimena Barón. Muchos me decían está embarazada Jimena y El Tucu. Están juntos, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada".

"¿Saben lo que me dijo Jimena Barón? Me mandó foto de prueba. El culo tengo embarazado. Me mandó una foto que no voy a mostrar porque no es para el horario. Pero se mataba de risa con los rumores de que estaba embarazada", sostuvo confirmando entonces que la actriz no está en la dulce espera de su segundo hijo.

Jimena Barón y El Tucu López