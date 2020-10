Julieta Ortega sobre el romance de su hermano con Julieta Prandi: "No la conozco, pero es mi cuñada"

Julieta Ortega

Emanuel Ortega y Ana Paula Dutil decidieron ponerle fin a su relación tras veinte años juntos y dos hijos en común: Bautista e India.

"Estamos en una separación, que se materializó hace poco, y estamos transitándolo, yo creo que es algo que no es definitivo", decía el cantante en esa oportunidad.

A dos años de tomar esta decisión, ahora se supo que Emanuel comenzó una relación amorosa con Julieta Prandi y fue ella quien blanqueó el noviazgo.

En el ciclo de Jey Mammon, "Estelita en casa" (América TV), Julieta Ortega contó si finalmente la conoció: "No la conozco porque hay pandemia pero es mi cuñada. A la nueva novia de mi hermano no la conozco...Ella lo dijo porque estaba más expuesta (Emanuel no dijo nada al respecto de su noviazgo)".

Con respecto a su ex cuñada indicó: "Ana Paula Dutil es mi familia para siempre".