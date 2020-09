Julieta Prandi habló sobre Julieta Ortega y aclaró los rumores de mala onda entre ellas

Julieta Prandi

Julieta Prandi se animó a contar que volvió a apostar al amor y ahora está en pareja con Emanuel Ortega. El músico, de 42 años, estuvo en pareja con Ana Paula Dutil desde el 2002 y juntos tienen dos hijos.

La ex modelo tiene un gran vínculo con Julieta Ortega y por eso, el día que se supo que el músico estaba con Prandi, un mensaje de la actriz en las redes hizo suponer que había un poco de mala onda entre ambas. "Estas flores siempre me hacen acordar a vos", publicó Ortega en en su Instagram junto a una foto. "Te quiero tanto, tanto", le respondió Dutil y la actriz le contestó: “Y yo a vos, para siempre".

A partir de este intercambio, en el que se entendió que Julieta no aceptaba a la nueva novia de su hermano, la rubia aclaró todo en la revista Paparazzi en donde le preguntaron si era la cuñada “más brava”.

"No es para nada brava, con Julieta la mejor y con toda la familia. No voy a contar detalles, pero son excelentes personas. Es una hermosa familia, no tengo nada para decir porque todo lo que se estuvo diciendo no es cierto, así como también involucraron a Julieta”, dijo.

Y, sobre los mensajes la rubia afirmó: "No hay nada que decir, ellos están separados. No tengo nada que opinar de su relación. Tengo absoluto respeto por su familia, su expareja y por todo lo que tiene que ver con él (Emanuel)”.