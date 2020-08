Laurita Fernández reveló lo que pasó con Nacha Guevara tras el cruce al aire en vivo

Laurita

Una vez más Laurita Fernández tuvo un cruce con una de las jurado del “Cantando 202”. Esta vez fue con Nacha Guevara, la jurado quiso hacer una humorada pero a Laurita no le gustó nada.

El ida y vuelta fue porque Nacha quiso callarla con un comentario inapropiado: “¿Cómo hace Mariano para hacerte callar?”, le dijo y la co conductor le preguntó a quién se refería, le dijo que a “su novio” por Nicolás Cabré.

“Me confundí con el anterior, con algún otro. Bueno, es que es larga la lista”, dijo Nacha enojando a todo el mundo en las redes por sus comentario que fue rápidamente tildaron de machista.

“¿Perdón, qué cosa Nacha, cómo? ¿Larga la lista de qué?”, respondió enojada Laurita. “De novios, ¿qué te ofende, Laura?”, le contestó la jurado y Fernández le contestó: “Larga depende de qué. Me pareció un poco despectivo”.

“Lo siento, no fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor”, intentó cambiar la jurado pero la conductora no se lo dejó pasar: “No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado”.

Al finalizar el show las cosas siguieron tensas entonces la mismísima Laurita contó que hablaron al respecto. La ex de Nicolás Cabré lo confirmó al contestarle un tuit al periodista Santiago Riva Roy.

"El comentario de @nachaguevara a @laufer4 es una prueba más de que el machismo no es propiedad exclusiva de los hombres. Es un fenómeno cultural que nos atraviesa y es trabajo de todos/as erradicarlo. Espero que esta señora pueda recapacitar y hacer un sincero pedido de disculpas".

Entonces, Laurita explicó bajando un poco el tono al escándalo: "Santi querido, sí... Recién hablamos en privado con @nachaguevara y todo aclarado. Gracias a [email protected] por sus mensajes".