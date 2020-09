Leticia Brédice anunció que se separó: "Estoy sola y muy bien"

Leticia Bredice

Luego de varias idas y vueltas, Leticia Brédice confirmó este sábado su separación de Federico Parrilla.

"Estoy sola, estoy muy bien. Puedo decir que la pandemia me hizo muy bien. A veces ser amigo de uno mismo y estar conectado con uno mismo se logra a partir de la soledad, la soledad tiene un grado de creación muy grande… el silencio, los amigos", dijo la actriz en diálogo con "Agarrate Catalina".

Cabe destacar que Brédice había denunciado a su novio en dos ocasiones por maltrato, aunque en ambas oportunidades luego le pidió disculpas por lo que había dicho.

Además, la actriz comentó que a pesar de estar bien, no le es fácil estar sola: "No me la banco, pero siempre le mando mensajes de amor porque es una persona que conmigo pasó momentos divinos, es un compañero de familia de artistas".

"Yo no estoy en contra del hombre, lo bueno que hizo la pandemia en mí, es que me di cuenta de que tenía cambiado el foquito del ego, que también te pasa eso con la televisión que es parte de mi trabajo, que también es parte del error y de seguir jugando bien", indicó Leticia.