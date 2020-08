Lizy Tagliani, a flor de piel en medio del duelo por La Floppy: "Yo sospechaba el desenlace"

Lizy Tagliani con Marley

El lunes pasado se conoció la triste noticia de la muerte de La Floppy, la asistente y mejor amiga de Lizy Tagliani, quien falleció a causa de una leucemia recientemente detectada.

"Hace un tiempo conocí a una persona maravillosa, ya les contare más. Solo quiero decirles que hoy partió. Hemos ocultado su lucha para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia", contó la conductora en ese momento

Ahora, Lizy estuvo junto a Marley en "Por el mundo en casa" (Telefe) y le realizaron un homenaje muy emotivo, y a su vez con humor, a La Floppy.

"Primero te quiero agradecer que me hayas dado la posibilidad de seguir igual de esta manera. Yo sentía que no era el momento para hacer los personajes como habíamos organizado. Fue una semana dura, todo el mundo ya lo sabe, costó mucho", comenzó diciendo la animadora.

Luego relató cómo se fue dando todo: "Después de que nos dieron el negativo del Covid La Floppy empezó con un dolor en la panza. Llamó a Emergencias y le dijeron que eran gases. Yo le decía 'gorda, sos un pedo viviente', y ella me decía 'callate viejo loco'. Así estuvimos viendo, después a la noche se le complicó porque le dolía bastante, volvió a llamar y se la llevaron. Le hicieron un hisopado, le dio negativo. Le hicieron otro análisis y empezó todo".

"Era como que la sangre estaba enloquecida, los glóbulos... Mandamos el análisis a Fundaleu, y en un momento me llamó su hermana Clau y me dijo que era una leucemia aguda. Ya en ese momento habían dicho que era muy fuerte, que no había esperanzas. Me acuerdo cuando me llamó su hermana llorando, yo le decía que se tranquilizara. Ahí empezó la odisea", explicó Lizy.

Luego contó que ella le sugirió a Floppy no contarle nada a su madre para no preocuparla, dado que de todas formas no iba poder acudir a la clínica por el protocolo de coronavirus.

"Se movilizó muchísima gente. Tratábamos de tranquilizarla a Floppy. El médico el primer día nos dijo que era muy grave, y yo ya desde ese día sospechaba el desenlace. Me lo imaginé porque me parecía que era tan real la explicación del médico, (...) pero la veíamos tan bien", remarcó Tagliani.

Además, sobre la esperanza de ella y la de todos para que salga adelante, dijo: "De alguna manera ella nos ayudaba, sentía que estaba en un spa, nos recibía con chocolates y cosas en la clínica. La veíamos tan bien que pensábamos que los médicos se estaban atajando, que no era tan grave como decían. Y entonces, te lo juro por mi mamá, pensaba que era una mentira del médico".