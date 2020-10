Luis Ventura sobre Dady Brieva: "No le creo que fue humor, fue una mojada de oreja"

Luis Ventura

"Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio. Hay una Argentina que debería estar unida, pero no lo está y no es por culpa nuestra”, había dicho Dady Brieva en su programa radial “Volver Mejores”, El Destape Radio, al hablar sobre la marcha del 12O contra el gobierno de Alberto Fernández.

Y agregó polémico: “¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Cuál va a ser el límite? Me parece que estamos soportando mucho por esto de querer el bien... Me parece que estamos aguantando mucho la cantidad de cascotazos que diariamente (nos tiran) desde las 7 de la mañana”.

“Yo aguanto porque si digo algo después se arma quilombo. Esto cada vez va a ser peor. Se sigue mojando la oreja y no tiene fin... Va a llevar lamentablemente a (tener) otro comportamiento. A nosotros nos tienen amordazados y en casa, pero es una olla a presión que puede no terminar bien”, enfatizó Dady.

Ante la repercusión de sus palabras, Brieva no se mostró arrepentido de sus declaraciones y explicó: “No se bancan un chiste. No se bancan una joda. Esta es una radio en la que siempre hemos jugado. Esto es un chiste”.

Y agregó en tono desafiante: “Ya tengo mis zapatos y tengo mis bolas", haciendo referencia a los accesorios para jugar al bowling.

Además, Brieva se quejó de cómo fueron interpretados sus dichos por los medios: “A mí me ha pasado 60 veces esto. Es un ejercicio sísmico. Tiran, tiran todos juntos, hacen denuncias penales. Nada que no sea más que la continuidad de lo que han hecho en estos cuatro años”.

En este marco, Luis Ventura dio su tajante postura en "Informados de todo", América, sobre las polémicas declaraciones del humorista.

"Hay momentos de sensibilidad de no agredir ni irritar, de sentido común. La gente la está pasando mal en su casa, él se puede quedar toda la vida en su casa", indicó el periodista.

Y apuntó: "Las grietas sociales con cada vez más profundas. Si vos ves que hay una llaga, no le metas sal. Respetá a los que marchan y no coinciden con vos, Dady debe aceptar a los que no piensan como él".

"El humor también está direccionado a partir de una militancia o de un cobro en una radio. Yo no le creo que fue humor, fue una mojada de oreja", explicó Luis.