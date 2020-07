Marcela Coronel tras el cruce con Denise Dumas y una posible renuncia: "Me tomé esta semana para parar mi cabeza y..."

-Marcela Coronel-

El viernes pasado, Denise Dumas y Marcela Coronel protagonizaron un inesperado cruce en vivo en "Hay que ver" (El Nueve) durante un debate sobre la continuación del período de aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Si bien el intercambio al aire fue correcto, se produjo una fuerte durante el corte. Según informó Ciudad.com, la conductora hizo llorar a la panelista al punto tal que hasta podría pedir la renuncia en el programa.

En comunicación por videollamada desde su casa, la animadora argumentó que "ya es buen momento para empezar a abrir la cuarentena, porque se pidió un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre".

"Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele. Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena. Pero entonces, uno ya no puede trabajar ni manifestarse y nos tienen en casa callados, mudos, muertos de hambre, y lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema todavía no colapsó", señaló Denise.

En ese sentido, la conductora agregó: "El sistema no colapsó, pero está al 60 por ciento. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas".

Mientras que la conductora arrojó: "Vos lo estás diciendo pero tenés para comer. Hay que valorizar esto que decimos sin entender de lo que hablamos. No pasaste hambre, no sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija...". Las palabras de Dumas sensibilizaron a su compañera quien confió que no habla "sin saber".

Si bien el intercambio continuó sin demasiados sobresaltos, fue durante la pausa comercial que se gestó el picante cruce. Incluso Coronel no pudo evitar el llanto y hasta arrojó un alfajor por el enojo.

Luego comenzaron a circular rumores de que la panelista tiene intenciones de renunciar al programa. PrimiciasYa.com se contactó con Marcela Coronel y, si bien no quiso explayarse sobre el tema, aclaró sobre su ausencia: "Me tomé esta semana para parar mi cabeza y pensar. Gracias pero no tengo nada más para decir. Cuando pase esta semana, veremos". ¿Seguirá en "Hay que ver"?