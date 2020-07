Escándalo: demandan a la serie de Sandro por una cifra millonaria

Sandro

La exitosa serie “Sandro de América”, que produjo The Magic Eye y salió al aire por Telefe, parece no haber quedado en el recuerdo. A dos año de su puesta al aire, la familia de Julia Visciani, personaje que fue interpretado por Isabel Macedo, presentó una demanda millonaria por "daños y perjuicios" por 500.000 dólares ya que no le gustó la forma en la que presentaron.

Fue Silvia Camerucci, hija de Visciani, quien explicó la sorpresiva acción judicial que está en manos de Fernando Burlando. "En ningún momento se comunicaron conmigo para pedirme autorización. No me gustó la forma en que representaron a mi mamá, muy maliciosa. Lo de ellos fue una historia de amor y a ella la retrataron como una mala persona, en situaciones muy feas, como desquiciada, hablando con muñecos, tratándolo mal con Doña Nina (la mamá de Roberto) y nosotros éramos una familia", explicó la mujer a “Los ángeles de la mañana”. El Trece.

"El que no quería desprenderse de la casa era Roberto. A él no le gustaba alejarse, viajar. Le costaba la separación. Mi mamá nunca le dijo 'no viajes o no hagas esto' porque era su trabajo... y con las fans no tenía trato porque en ese momento él tampoco lo tenía", dijo ante las escenas de celos.

"Lo que yo pienso y se lo he dicho a la gente de la producción en las mediaciones que tuvimos el año pasado es que si ellos se hubieran comunicado conmigo y me hubieran explicado lo que iban a hacer, hasta les podría haber aportado datos para que pongan", sumó y agregó: "Es agraviante porque mi hermano y yo tenemos nietos y siempre les contamos que (la relación entre su abuela y Sandro) fue una historia de amor".