Marcela Tauro sobre su relación con su novio 22 años menor: "Tenés que bancarte que todo el mundo opine”

En la tarde del miércoles, y luego de que Alejandro Fantino leyera una carta de amor que recibió de una televidente, Marcela Tauro, de 55 años, se refirió a la relación que tiene con su novio Martín Bisio y relató que no fue nada fácil jugársela por amor.

En el programa “Fantino a la Tarde” (América), la panelista señaló: “El amor no se encuentra tan rápido, chicos. Somos todos grandes, ¿cuántas veces se enamoraron?”, cuestionó Tauro a sus compañeros.

Luego, Tauro habló de su experiencia personal y reconoció haberse enamorado sólo dos veces en la vida: “Ahora lo vivo de otra manera. Yo me la jugué. Tengo 55 años y mi novio tiene 22 años menos que yo. Y tenés que bancarte que todo el mundo opine”, indicó.

“Está mejor visto que el hombre salga con una pendeja, pero la mujer no porque te dicen que lo mantenés y un montón de otras cosas. Y van a hacer 5 años que estoy de novia. Me costó y me tiré a la pileta”, concluyó feliz Marcela Tauro.

