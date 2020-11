Martín Baclini: "La vida te enseña que lo que parece malo, finalmente es bueno"

Martín Baclini

Martín Baclini vivió una semana muy movilizante en el "Cantando 2020", El Trece, tras quebrarse al hablar de su hermano Maximiliano y su posterior eliminación del reality.

Desde Instagram, el empresario y ex de Cinthia Fernández compartió una profunda reflexión tras su salida del programa.

"Hoy es una noche especial. Parece que para mi fue mala. Pero realmente fue buenísima. Me voy del Cantando, pero me quedo con la gente. Me quedo con todos Uds., que son los verdaderos protagonistas", comenzó emotivo.

"Y lo digo porque me emociona leer los cientos de comentarios de apoyo. No solo en mi cuenta de Instagram, sino en la cuenta del programa y en el Instagram de @angeldebritooki , a quien quiero como amigo y respeto como profesional, absolutamente", siguió.

"Estoy muy movilizado. Y les agradezco el tiempo que se tomaron para mandar sus mensajes. La vida te enseña que lo que parece malo, finalmente es bueno. Que todo es aprendizaje. Y que cuando la lección está aprendida, el horizonte nos abre nuevos caminos", señaló Baclini.

"Muchas gracias a todo el equipo técnico del programa! Son los verdaderos hacedores del show", finalizó.